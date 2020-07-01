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Школьникам предлагают рассказать о культурном наследии на всероссийском конкурсе

Общество, 16:38 30 июля 2020

группа "Добро не уходит на каникулы" ВКонтакте | Фото: группа "Добро не уходит на каникулы" ВКонтакте

О старте третьего тематического блока индивидуального конкурса "Сохранение культурного наследия" в рамках проекта "Добро не уходит на каникулы" объявило Российское движение школьников. Подробности о других блоках проекта здесь.

Участникам предстоит поиск проблем на территории своего проживания, связанных с направлением "Сохранение культурного наследия".

До 20 часов (по мск) 31 июля нужно опубликовать на своей странице пост с определенным текстом, фотографиями, видео и хештегами задания и отправить ссылку на пост в чат в форму "Сдать основное задание на эту неделю".

Пост должен содержать описание проблемы, найденной на своей территории, связанной с направлением "Сохранение культурного наследия". Подтверждение проблемы с помощью фотографий и (или) видео. Описание альтернативных путей решения данной проблемы. Обращаю твое внимание, что пути решения проблемы должны быть выработаны с точки зрения того, как ТЫ сам и твои друзья могут ее решить.

Хештеги недели: #РДШ, #ДНК_РДШ, #ЛетоДобра, #культураДобра.

Самые активные участники получат ценные призы, книги, игры и фирменную одежду. По итогам всего конкурса будет найден главный победитель, который получит супер-приз.

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# культурное наследие , Российское движение школьников

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