В Викуловском районе помогают трудоустроиться тем, кому сложно найти работу
11 человек из категории испытывающих трудности в поиске работы трудоустроили в Викуловском районе с начала 2020 года.
К такой категории относятся освобожденные из мест исполнения наказаний, несовершеннолетние от 16 до 18 лет, граждане предпенсионного возраста, инвалиды, одинокие и многодетные родители с детьми-инвалидами, выпускники со средним профессиональным образованием, ищущие работу впервые, беженцы и переселенцы.
По данным местного центра занятости, в Викуловском районе рабочие места получили двое граждан предпенсионного возраста, пять многодетных родителей и один одинокий, трое инвалидов. Около половины из них - мужчины.
Средний период временного трудоустройства составил 1 месяц.
Евгения Шевцова