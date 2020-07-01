В Викуловском районе помогают трудоустроиться тем, кому сложно найти работу

Фото: tyumen-region.ru Фото: tyumen-region.ru

11 человек из категории испытывающих трудности в поиске работы трудоустроили в Викуловском районе с начала 2020 года.

К такой категории относятся освобожденные из мест исполнения наказаний, несовершеннолетние от 16 до 18 лет, граждане предпенсионного возраста, инвалиды, одинокие и многодетные родители с детьми-инвалидами, выпускники со средним профессиональным образованием, ищущие работу впервые, беженцы и переселенцы.

По данным местного центра занятости, в Викуловском районе рабочие места получили двое граждан предпенсионного возраста, пять многодетных родителей и один одинокий, трое инвалидов. Около половины из них - мужчины.

Средний период временного трудоустройства составил 1 месяц.

Евгения Шевцова