448 лет назад русское войско победило в битве при Молодях

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

2 августа 1572 года русские войска князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина разбили крымское войско Девлета I Гирея в битве при Молодях.

По своему значению битва при Молодях сопоставима с Куликовской и другими ключевыми битвами в российской истории. Победа в битве позволила России сохранить независимость и стала поворотной точкой в противостоянии Московского государства и Крымского ханства, которое отказалось от притязаний на Казанское и Астраханское ханства и впредь потеряло большую часть своей мощи.

Молодинское сражение 1572 года - важный этап в истории борьбы России с Крымским ханством в XVI веке. Русское государство, занятое в это время Ливонской войной, вынуждено было одновременно отражать натиск совместных турецко-татарских нападений. Из 24 лет Ливонской войны 21 год был отмечен нападениями крымских татар. В конце 60-х - первой половине 70-х годах набеги крымцев на Россию резко усилились. В 1569 году по турецкой инициативе была предпринята попытка захватить Астрахань, окончившаяся полной неудачей. В 1571 году большое крымское войско во главе с ханом Девлет-Гиреем вторглось в Россию и сожгло Москву. В следующем 1572 году Девлет-Гирей с огромным войском снова появился в пределах России. В ряде сражений, из которых наиболее решающей и ожесточенной была битва при Молодях, татары были наголову разгромлены и обращены в бегство. Однако до сих пор о Молодинском сражении 1572 года специального исследования нет, что отчасти объясняется недостатком источников по этому вопросу. Круг опубликованных источников, рассказывающих о сражении при Молодях, до сих пор весьма ограничен.

По информации Российского военно-исторического общества