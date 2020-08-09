306 лет назад российский флот разгромил противника у Гангута

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

9 августа 1714 года около Гангута (полуостров Ханко) авангард русского галерного флота под командованием Петра I разгромил шведскую эскадру в ходе Северной войны.

Гангут - полуостров в Финляндии (ныне Ханко), у которого произошло морское сражение между русским флотом под командованием адмирала Федора Апраксина и царя Петра I и шведским флотом вице-адмирала Густава Ватранга. В мае 1714 года русские галеры отправились к Аландским островам для высадки десанта. Но у Гангута путь им преградил шведский флот под командованием вице-адмирала Ватранга.

Апраксин не решился на самостоятельные действия ввиду серьезного превосходства шведов в силах (прежде всего в артиллерии) и доложил о сложившейся ситуации царю. Тот прибыл к месту действия. Осмотрев местность, Петр велел устроить в узкой части полуострова (2,5 км) переволоку, чтобы перетащить по ней часть своих судов на другой берег в Рилакс-фьорд и ударить ими оттуда в тыл шведам. Стремясь пресечь этот маневр, Ватранг направил в Рилакс-фьорд десять судов. Однако наступило безветрие, которое лишило шведские парусные корабли свободы маневра. Петр воспользовался этим. Его гребная флотилия обошла на веслах флот Ватранга и блокировала суда в Рилакс-фьорде. На предложение сдаться шведский контр-адмирал ответил отказом. Тогда русские галеры атаковали шведские корабли в Рилакс-фьорде. Первая и вторая фронтальные атаки были отражены орудийным огнем шведов. В третий раз галеры сумели наконец вплотную приблизиться к шведским судам, сцепились с ними, и русские моряки бросились на абордаж. После безжалостной схватки флагманский корабль шведов - фрегат "Элефант" ("Слон") был взят на абордаж, и остальные суда сдались.

Шведы потеряли 361 человек убитыми, остальные (около 1 тыс. человек) были пленены. Русские потеряли 124 человек убитыми, 350 были ранены. Потерь в кораблях у них не было. Шведский флот отступил в сторону Стокгольма, а русские заняли остров Аланд. Этот успех значительно укрепил позиции русских войск в Финляндии. Гангут - первая крупная победа русского флота. Она подняла дух войск, показав, что шведов можно одолеть не только на суше, но и на море. Петр приравнивал ее по значению к Полтавской битве.

По материалам Российского военно-исторического общества