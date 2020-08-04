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Педагог Тюменского госуниверситета победила в президентском конкурсе

Общество, 17:32 04 августа 2020

news.utmn.ru

Заместитель руководителя ФабЛаба ТюмГУ и управляющий партнер Академии профессий будущего Екатерина Костылева вошла в число победителей президентского конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. Всего в Тюменской области премии получат 14 педагогов, сообщает Управление стратегических коммуникаций вуза.

В портфолио у Екатерины Костылевой высокие достижения учеников на конкурсах и олимпиадах, результаты участия в конкурсах педагогического мастерства, публикации в изданиях, методическая работа, трансляция опыта и участие в деятельности профессиональных сообществ.

Ранее сотрудник ТюмГУ становилась победителем всероссийского конкурса методических разработок "Современный педагог" с работой, в которой описала инновационный подход к проведению занятий по физике.

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# конкурс , ТюмГУ , учителя

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