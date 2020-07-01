В Тюмени почтили память генерала Федюнинского

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Памятное мероприятие, приуроченное к 120-летию со дня рождения Героя Советского Союза, Героя Монгольской Народной Республики генерала армии Ивана Ивановича Федюнинского, состоялось в Тюмени.

В торжественной церемонии возложения цветов к подножию памятника фронтового полководца приняли участие генеральный директор АО "Транснефть– Сибирь" Виктор Бронников, первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, представители ветеранских организаций, учащиеся школы № 69, которая носит имя Федюнинского, жители города Тюмени.

Федюнинский – это человек-легенда, который всю свою жизнь посвятил служению армии, служению Родине. "Таких людей надо поискать. Особо почетно, что это наш земляк. Сегодня во всем мире идет процесс искажения истории, особенно событий Второй мировой войны. Четыре года назад у партии "Единая Россия", депутатов Тюменской областной думы, правительства Тюменской области, в АО "Транснефть-Сибирь" появилась совместная идея об увековечивании памяти великих людей, создавать места, где можно было бы почтить память и отдать дань участникам Великой Отечественной войны. Поэтому и родилась мысль установить памятник Ивану Ивановичу Федюнинскому. Подобные проекты нацелены на сохранение исторической памяти среди подрастающего поколения", – считает Виктор Бронников.

Иван Федюнинский, которого, по аналогии с "маршалами Победы", можно назвать генералом Победы, прошел боевой путь от солдата до генерала армии. Он сыграл в годы войны ключевую роль в обороне Ленинграда и прорыве его блокады, в освобождении Прибалтики и Восточной Пруссии. В критический период обороны Ленинграда Иван Федюнинский принял командование 54-й, затем 2-й ударной армиями. Жители освобожденных городов: Волхов, Ломоносов, Кингисепп, Таллин, Брянск, Карачев, Гомель, Фломберх (Польша) в знак благодарности присвоили Ивану Федюнинскому звание почетного гражданина.

Благодаря многолетней кропотливой работе Тюменского городского клуба ветеранов и при финансовой поддержке АО "Транснефть-Сибирь" в 2017 году на одной из тюменских улиц, которая носит имя героя, появился первый в России памятник Федюнинскому.

АО "Транснефть-Сибирь" оказало поддержку в издании биографического романа "Федюнинский". Книга издана к 75-летию Великой Победы в знаменитой серии "Жизнь замечательных людей" старейшего российского издательства "Молодая гвардия". Биографический роман написал известный историк-романист Сергей Михеенков. В рамках благотворительного проекта АО "Транснефть-Сибирь" большая часть тиража книги передана в школы и библиотеки регионов присутствия предприятия на территории Тюменской, Свердловской, Курганской и Томской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Часть тиража уже доставлена на сторожевой корабль "Ладный" Черноморского флота, подшефный Тюменской области, передана почетному консулу Монголии В.А. Воротникову в г. Екатеринбурге.

После завершения торжественной церемонии возложения цветов у памятника Федюнинскому тюменская делегация отправилась на родину командарма в деревне Гилева Тугулымского района Свердловской области, где вместе с его односельчанами почтила память генерала Федюнинского. В ходе торжественного митинга представители АО "Транснефть-Сибирь" передали в дар дому-музею И. И. Федюнинского комплект книг о легендарном полководце.