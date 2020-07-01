В Роскачестве рассказали, как не отравиться грибами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Не стоит брать гриб, если в нем не уверен, такой совет дали россиянам в Роскачестве.

Кроме того, не нужно собирать грибы у обочин автомобильных дорог и вблизи экологически неблагоприятных предприятий. Отравиться можно не только ядовитыми, но и старыми грибами, которые растут у промышленных зон, земель сельскохозяйственного назначения, которые обрабатываются химикатами, а также грибами, рядом с которыми росли ядовитые грибы.

Нельзя тянуть с переработкой грибов. Как и любой белковый продукт, грибы быстро портятся. Дома в день сбора грибы нужно внимательно отсортировать, избавиться от сомнительных, червивых и дряблых.

Белый гриб, груздь и рыжик обыкновенный – съедобные грибы, которые можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания, но их нужно тщательно очистить от земли и промыть.

Не стоит покупать грибы в местах несанкционированной торговли, у случайных продавцов. Если это свежие грибы, неизвестно, где их собирали, в чем и сколько хранили. В грибной корзине частника могут быть шляпки без ножек, а по шляпке легко спутать, например, сыроежку с бледной поганкой. Если это грибы, консервированные в домашних условиях, они могут вызвать смертельно опасное заболевание – ботулизм.

Употреблять блюда из грибов следует только здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта. Не рекомендуется есть грибы детям до 14 лет из-за недостаточного количества ферментов для их переваривания, а также беременным и кормящим женщинам и пожилым людям.