Фестиваль "Культурный код в моде" соберет дизайнеров Тюмени и региона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Культурный код в моде" пройдет в ДКиТ "Торфяник" в Тюмени 29 июня. Начало — в 16 часов, сообщает Центр культуры и творчества "Тюмень".

На фестивале пройдет знакомство с творчеством дизайнеров Тюмени и других городов области, которые через одежду и моду расскажут историю народа и страны. Мода является связующей нитью между традициями прошлого и вызовами будущего, убеждены организаторами. Считается, что культурный код в моде — часть визуального искусства, связывающая поколения и дающая традициям предков новую жизнь через одежду для молодежи.

Фестиваль моды пройдет в новом формате: зрители увидят не только показы модных коллекций, но и узнают интересные факты из истории их создания и расшифровки заложенного смысла и культурного кода.

Разнообразие культурной программы соберет не только почитателей моды, а также вокала и хореографии. Зрители услышат прекрасный вокал, музыкальные произведения и познакомятся с хореографическими номерами, посвященными богатой и многогранной культуре нашей страны.

Стоимость — 500-700 рублей. Возрастное ограничение: 6+.