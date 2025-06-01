Врач-токсиколог объяснил увеличение числа комаров в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Жители многих регионов, включая Тюменскую область, жалуются на большое количество комаров и мошек. Связано это с тем, что все виды насекомых начали проявлять активность практически одновременно.

Как рассказал tmn.aif.ru врач-токсиколог Михаил Кутушов, основными факторами, способствующими массовому нашествию комаров, стали погодные условия и климатические особенности весеннего периода.

"Главная причина — это влажная и затяжная весна с обилием осадков и стоячей воды. Такие условия создают идеальную среду для развития личинок. Комары откладывают яйца в воду, и чем дольше она сохраняется в лужах, болотистых участках или поймах рек, тем больше поколений успевает вывестись", — объясняет специалист.

Кроме того, если весна прохладная, но затяжная, а затем резко приходит тепло, это запускает массовый и почти одновременный вылет различных видов насекомых. При благоприятной погоде пик активности насекомых обычно длится несколько недель. Но если жара становится устойчивой, а осадков не будет, численность кровососущих насекомых заметно снизится. При сохранении же высокой влажности особенно вблизи лесов, водоемов и дачных массивов, возможны повторные всплески их активности.