Смена "Время юных героев" собрала в Тюмени юных спортсменов

| Фото: Филиал Российского Союза боевых искусств Тюменской области | Фото: Филиал Российского Союза боевых искусств Тюменской области

Летняя военно-патриотическая смена лагеря "Время юных героев" для 34 юных спортсменов стартовала в Тюмени. Представителей спортивных федераций Российского союза боевых искусств ждёт насыщенная двухнедельная программа, включающая спортивный, образовательный и воспитательный компоненты.

Юные атлеты не только будут совершенствовать свои навыки в боевых искусствах, но также изучат военно-спортивные дисциплины: огневая и тактическая подготовка, тактическая медицина, управление БПЛА, организация связи, а также военно-спортивные игры и другие.

Кроме того, во время сборов ребята смогут пройти верёвочный курс, посоревноваться в спортивных и интеллектуальных играх, поучаствовать в квестах и квизах. Их ожидают встречи с мастерами боевых искусств, ветеранами спорта и ветеранами различных боевых действий.

Организаторами смены выступают филиал Центра "ВОИН" в Тюменской области и детский оздоровительно-образовательный центр "Алые паруса".