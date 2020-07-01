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Возле детсада на Московском тракте появится сквер

Общество, 17:21 31 июля 2020

duma.tyumen-city.ru

Заместитель председателя Тюменской гордумы Дмитрий Осипов представил концепцию благоустройства сквера, расположенного на пересечении улиц Московский тракт – Транспортной – Невской – Магнитогорской. Встреча с представителями ветеранской общественности и активными горожанами прошла в досуговом центре "Диалог".

"Сквер квартального значения станет комфортным и безопасным для пешеходов транзитом между жилыми кварталами. В нем обустроят зону отдыха для жителей и место ожидания у территории прилегающего детского сада", – сообщил депутат.

Пешеходную часть планируется выполнить в виде криволинейной аллеи. Центральной композицией сквера станет навес с качелями. Лишнюю поросль специалисты уберут, оформят растущие кустарники и высадят новые вдоль будущего ограждения строящегося детсада. На территории планируется оборудовать освещение и установить камеры видеонаблюдения. Общая площадь планируемой к благоустройству территории составляет почти 2 тысячи кв. м.

Выразить свое мнение по вопросу благоустройства сквера можно до 5 августа на портале "Я Решаю!". Горожане также могут направить свои предложения на адрес электронной почты: info.osipovda@gmail.com или в viber по номеру 8 (958) 255-84-62.

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# благоустройство , гордума , Дмитрий Осипов , скверы

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