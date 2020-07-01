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Спасатели знакомят юных тюменцев со спецоборудованием

Общество, 18:16 31 июля 2020

МЧС по Тюменской области

Спасатели знакомят юных тюменцев с пожарным оборудованием и водолазным снаряжением. Занятия проходят на двух площадках в рамках проекта "Тюменское лето", сообщает региональное МЧС.

В пожарной части огнеборцы познакомили ребят с особенностями несения службы, техникой и оборудованием для тушения пожаров, обучили их использованию огнетушителей и напомнили номера телефонов пожарной охраны.

На Центральной спасательной станции сотрудники ГИМС и ТОСЭР познакомили школьников с водолазным снаряжением и проведением поисково-спасательных работ на воде и под водой, а также повторили правила безопасного поведения на воде.

Занятия будут проводиться до 21 августа. Подросткам будет предложено пройти экспресс обучение по оказанию первой доврачебной помощи, а представители Тюменского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей научат безопасному туризму.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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