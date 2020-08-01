Тоболяки узнают, как восстановить заброшенные общественные пространства

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Представитель городского движения "32 квартал" из Тольятти Мария Степанова расскажет тоболякам о восстановлении заброшенного общественного пространства. Встреча состоится в прямом эфире 5 августа в 14 часов.

Подключиться к эфиру можно из любой точки мира в группе "Вектор улиц".

"Проект "32 квартал" – это инициатива по благоустройству одноименного пространства в Тольятти. Гостья прямого эфира расскажет, почему сразу несколько общественных организаций захотели благоустроить территорию и превратить ее в современное пространство для комфортного семейного отдыха", — рассказала о проекте руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

Предстоящая онлайн-встреча относится к серии эфиров "Говорим о векторах", пишет "Комсомольская правда - Тюмень".