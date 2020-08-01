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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Начался отбор волонтеров для работы с инвалидами

Общество, 20:28 01 августа 2020

ДТиС Пионер | Фото: ДТиС Пионер

Очередной набор в Школу волонтеров "ProДобро" открывается в Тюменском областном центре реабилитации инвалидов.

В середине июня специалисты центра уже обучили первую группу школы волонтеров – 23 юноши и девушки приобрели навыки оказания ситуационной помощи маломобильным гражданам, освоили основы этики в общении с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

"Если ты проживаешь в Тюменской области, тебе больше 14 лет, и ты хочешь помогать людям с ограниченными возможностями здоровья, то мы научим делать тебя это правильно! – говорится в обращении директора центра Лилии Нуримухаметовой. - В нашей школе ты узнаешь, как без труда наладить контакт с человеком, имеющим нарушение слуха или зрения, правильно и уместно оказывать помощь людям, передвигающимся на колясках, и людям, имеющим психические расстройства".

Начало обучения в школе запланировано на первые дни сентября.

По окончанию каждый "школьник" получит сертификат, который в дальнейшем позволит ему принимать участие в региональных социально-значимых мероприятиях.

Чтобы пройти обучение в школе волонтеров нужно всего лишь подать заявку в свободной форме на электронную почту, сообщает Тюменский областной центр реабилитации инвалидов.

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