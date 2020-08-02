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Семья из Тюмени пострадала в ДТП под Ирбитом

Происшествия, 13:49 02 августа 2020

МВД России по Свердловской области | Фото: МВД России по Свердловской области

Тюменская семья пострадала в ДТП в Ирбитском районе Свердловской области 1 августа. В аварии погиб один человек, пострадали четверо, в том числе, двое детей, сообщает МВД России по Свердловской области.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Богдан-2111, житель Челябинской области, выехал на полосу встречного движения.

Произошло лобовое столкновение с Hyundai i30, где находилась семья из Тюмени: мужчина 50-ти лет, его 74-летний отец, дочь и сын 8-ми и 10-ти лет. Семья возвращалась домой из д. Ерзовка Ирбитского района.

МВД России по Свердловской области | Фото: МВД России по Свердловской области

Водитель Богдан-2111, который не был пристегнут ремнем безопасности, погиб на месте до приезда медиков. Водитель и пассажиры Hyundai i30 госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе следствия.

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