Модульный детсад начали возводить в Голышмановском округе

| Фото: администрации Голышмановского округа | Фото: администрации Голышмановского округа

Модульный двухэтажный детсад начали возводить в с. Евсино Голышмановского округа. Подрядчик сдаст объект в эксплуатацию до 30 ноября 2020 года. Дошкольное учреждение рассчитано на 50 мест. Это закроет потребность территории.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила председатель комитета образования администрации Голышмановского городского округа Галина Павлова.

Заказчиком строительства данного объекта выступает региональное управление капитального строительства. В результате торгов определен подрядчик - производственная строительная компания Челябинска.

"Детсад в Евсино, что в 70 километрах от райцентра, - это был единственный деревянный сад, который оставался в городском округе. На протяжении трех лет шла процедура по организации строительства нового детсада. Старое здание садика разобрали, детей перевели в детсады соседних сел и группу кратковременного пребывания в Евсинской школе", - рассказала Галина Павлова.

По ее словам, в новом детском саду будет три разновозрастных группы, в том числе одна – для малышей. Администрации Голышмановского округа выделены средства - 4 млн рублей из регионального бюджета - на приобретение оборудования, оснащение детсада. Все коммуникации у объекта учреждения образования будут новые.

Анжела Лебедева