Полицейские нашли у тюменки галлюциногенные грибы
| Фото: УМВД Тюмени
Тюменские полицейские изъяли у жительницы областного центра галлюциногенные грибы. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает городское УМВД.
Грибы, предположительно содержащие наркотическое вещество, правоохранители обнаружили при обыске в присутствии понятых. Экспертиза подтвердила, что в них содержится психотропное вещество.
Полицейские установили причастность 35-летней тюменки к незаконному обороту растений, содержащих психотропные вещества. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное культивирование наркотических средств".