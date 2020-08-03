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Полицейские нашли у тюменки галлюциногенные грибы

Происшествия, 13:19 03 августа 2020

УМВД Тюмени | Фото: УМВД Тюмени

Тюменские полицейские изъяли у жительницы областного центра галлюциногенные грибы. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает городское УМВД.

Грибы, предположительно содержащие наркотическое вещество, правоохранители обнаружили при обыске в присутствии понятых. Экспертиза подтвердила, что в них содержится психотропное вещество.

Полицейские установили причастность 35-летней тюменки к незаконному обороту растений, содержащих психотропные вещества. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное культивирование наркотических средств".

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# наркотики , уголовное дело

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