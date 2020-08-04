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В августе тюменцев ждут на спортплощадках 154 инструктора

Спорт, 13:19 04 августа 2020

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

154 инструктора ждут тюменцев в августе в скверах, парках и во дворах. В каждом округе Тюмени на базе учреждений спорта и молодежной политики предложены общая физподготовка, подвижные игры, скандинавская ходьба, гимнастика и другие занятия, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Так, на площадке по ул. Максима Горького, 59 можно бесплатно потанцевать, на Студенческом пруду заняться закаливанием, в сквере Шахматистов сыграть в шашки и шахматы, а на спортплощадке по ул. Моторостроителей, 6 освоить капоэйру.

Продолжается в городе проект #Спортивныйзаряд, в рамках которого все желающие могут посещать ежедневные тренировки по графику.

Ознакомиться с расписаниями можно на сайте департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, на портале "Тюмень - наш дом" в рубрике "Мой спортивный организатор", на сайте "Детки", в группе "Спорт Тюмени для всех". Здесь же принимаются и рассматриваются замечания, предложения и вопросы по деятельности спорторганизаторов.

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# спорторганизаторы

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