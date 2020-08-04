Тюменский детский ансамбль участвует в финале всероссийского фестиваля

| Фото: ДШИ "Этюд" | Фото: ДШИ "Этюд"

Детский ансамбль "ЯрецЪ" тюменской ДШИ "Этюд" участвует в финале V Всероссийского детскому фестиваля народной культуры "Наследники традиций". Это единственный коллектив, представляющий регион на конкурсе, сообщает региональный департамент культуры.

Всего в финал вышли 798 участников из 56 регионов России, а также Франции, Республики Армения, Республики Беларусь, Донецкой Народной Республики.

V Всероссийский детский фестиваль народной культуры "Наследники традиций" проходит в очно-дистанционном формате. На официальном сайте проекта можно найти онлайн-трансляции основных событий и мастер-классы от знатоков народных промыслов. Гости фестиваля могут своими руками сделать ступни из бересты, приготовить традиционное обрядовое печенье и многое другое.

Итоги фестиваля "Наследники традиций" подведут в прямом эфире 4 августа в 15 часов по московскому времени. Трансляцию проведут на официальном сайте проекта.

Добавим, ансамбль "ЯрецЪ" существует на базе тюменской детской школы искусств "Этюд". На занятиях дети изучают фольклорный ансамбль, музыкальное народное творчество, этнохореографию, играют на народных инструментах. Солисты ансамбля — лауреаты и дипломанты всероссийских конкурсов вокального народного исполнительства.