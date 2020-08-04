В России отменили уведомления о приеме на работу иностранных студентов

| Фото: news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

Уведомления о приеме на работу иностранных студентов отменяются в России с 5 августа. Соответствующий федеральный закон вступил в силу, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

Федеральный закон разрешает иностранным студентам в свободное от учебы время осуществлять трудовую деятельность без получения разрешения на работу.

Предоставлять уведомления о заключении или расторжении трудового или гражданско-правового договора с иностранным студентом в департамент труда и занятости населения Тюменской области не требуется.