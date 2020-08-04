Тюменец стал победителем всеросийского конкурса "Моя страна – моя Россия"

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Александр Ермаков из Тюменской области вошел в число победителей Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" в номинации "Большая технологическая разведка моей страны". Он представил серию мероприятий, популяризирующих научно-техническое творчество и разработки в рамках технологий индустрии 4.0 среди молодежи.

Защита проектов в этой номинации прошла 3 августа. В очном этапе свои инициативы в области науки и технологий представили участники из 21 региона России. Помимо тюменца, победителями назвали Булата Айтбаева из Москвы с его разработкой инвазивной системы нейроуправления бионическим протезом верхней конечности, Владимира Григорьева из Хабаровского края, который представил проект обеспечения качества неразъемных соединений титановых конструкций летательных аппаратов, а также Артема Пастухова из Ленинградской области за проект роботизации технологического процесса пайки индуктивных компонентов на производстве Выборга.

Как сообщают организаторы, распределение призовых мест станет известно позже: медали и специальные призы партнеров номинации вручат на общей торжественной церемонии награждения, которая, предварительно, состоится осенью этого года.

"Конкурс "Моя страна — моя Россия" имеет большую историю, он ежегодно меняется, приобретая новые грани и создавая дополнительные возможности для конкурсантов и выпускников. Еще в 2016 году была создана Ассоциация выпускников конкурса. Сама же номинация "Большая технологическая разведка моей страны", отвечая задачам национального развития России, появилась из проекта нашего выпускника из Пермского политехнического университета Владимира Постникова. В этом особая гражданская ценность этой номинации, отразившей актуальный запрос общества и государства", – рассказала руководитель конкурса "Моя страна – моя Россия", проректор Российского государственного гуманитарного университета Лариса Пастухова.

Конкурс "Моя страна – моя Россия" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".