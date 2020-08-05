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В Ленинском округе Тюмени благоустроят еще один двор

Общество, 08:45 05 августа 2020

Благоустройство дворов по ул. 50 лет ВЛКСМ и у дома № 2а по ул. Тульской завершается в Ленинском округе Тюмени. Работы выполняются в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает администрация Тюмени.

Перед началом ремонта "УСТЭК" и "Водоканал" заменили инженерные коммуникации. Это значит, что в ближайшие годы в домах не будет перебоев с теплом и водой, не придется проводить ремонт и нарушать благоустройство двора.

Как рассказал руководитель управы Ленинского административного округа Александр Ильин, вдоль домов установят опоры освещения. Жители очень ждут хорошего освещения, ведь прежде с наступлением темноты двор погружался в полумрак.

"У этой территории есть свои особенности – здесь много зеленых насаждений. Когда проектировался двор, для функционального размещения детских, спортивных площадок и проездов многие деревья попадали под снос. После встречи с жителями, после ряда рабочих встреч, проведенных специалистами управы, на которых мы осматривали каждое дерево и принимали взвешенное решение, удалось сохранить еще 12-15 деревьев", - рассказал Александр Ильин.

Во дворе устроят 51 парковочное место, газоны, турниковую зону с травмобезопасным покрытием, три детские площадки. У подъездов домов с новой отмосткой отремонтируют крыльца и установят удобные пандусы.

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# благоустройство , ремонт дворов

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