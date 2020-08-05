  • 5 августа 20205.08.2020среда
  • В Тюмени 30..32 С 4 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев зовут на конкурс-эксперимент "21 идея для гибкого города"

Общество, 09:29 05 августа 2020

Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Архитектурный конкурс-эксперимент "21 идея для гибкого города" пройдет 8 августа.

За 24 часа участникам предстоит разработать и визуализировать архитектурную концепцию нового типа поселения, способного приспосабливаться к динамично меняющимся условиям.

"Конкурсантам предстоит предложить решение — архитектурную фантазию в свободной манере исполнения на тему "гибкого" города, и того, как эта новая модель города может быстро адаптироваться к новым условиям на любом уровне, от частного дома до всего города. К работе будут приниматься только продуманные и качественно исполненные концепции", — рассказали организаторы.

Конкурсное задание будет доступно для скачивания 8 августа в 0 часов по московскому времени.

Призовой фонд конкурса – 750 тыс. рублей. Победителей объявят 18 августа. По итогам будет издана книга с 21 лучшей идеей.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке до 7 августа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# архитектура , конкурс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:13 05.08.2020В Тюменской областной клинической больнице № 2 выявили очаг COVID-19
10:02 05.08.2020Тюменских журналистов приглашают на конкурс деловых СМИ
09:51 05.08.2020Полицейского пса Кузю в Тюмени проводили на пенсию
09:40 05.08.2020Участникам "Большой перемены" расскажут о медицинских профессиях