Тюменцев зовут на конкурс-эксперимент "21 идея для гибкого города"

| Фото: Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Архитектурный конкурс-эксперимент "21 идея для гибкого города" пройдет 8 августа.

За 24 часа участникам предстоит разработать и визуализировать архитектурную концепцию нового типа поселения, способного приспосабливаться к динамично меняющимся условиям.

"Конкурсантам предстоит предложить решение — архитектурную фантазию в свободной манере исполнения на тему "гибкого" города, и того, как эта новая модель города может быстро адаптироваться к новым условиям на любом уровне, от частного дома до всего города. К работе будут приниматься только продуманные и качественно исполненные концепции", — рассказали организаторы.

Конкурсное задание будет доступно для скачивания 8 августа в 0 часов по московскому времени.

Призовой фонд конкурса – 750 тыс. рублей. Победителей объявят 18 августа. По итогам будет издана книга с 21 лучшей идеей.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке до 7 августа.