Мемориальную доску Герою Советского союза открыли в Абатском районе

| Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра

Мемориальную доску Герою Советского союза Илье Ефремовичу Игнатенко установили на его родине - в д. Шипунова Абатского района 2 августа. Участие в торжественном мероприятии принял поисковый отряд "Наша память", сообщает пресс-служба областного поискового центра.

Илья Ефремович служил заряжающим орудия в 80-м артиллерийском полку Закавказского военного округа. В боях Великой Отечественной войны участвовал с сентября 1941 года. Сражался на Юго-Западном и первом Прибалтийском фронтах.

Указом президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за форсирование Западной Двины, прочное закрепление плацдарма на ее берегу, за образцовое выполнение боевых заданий и проявленную при этом отвагу ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

Памятная доска установлена на фасаде здания сельского клуба. На открытии присутствовала семья Игнатенко, представители администрации района и совета ветеранов, Абатского историко-краеведческого клуба. Отметим, что в селе Абатское уже есть улица, названная в честь Ильи Игнатенко.