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Инструктор по йоге ответит на вопросы тоболяков

Общество, 14:48 05 августа 2020

мультицентр "Моя территория" Тобольск | Фото: мультицентр "Моя территория" Тобольск

Инструктор по йоге и аэройоге Анастасия Мина примет участие в проекте "10 вопросов" в Тобольске 6 августа, сообщает городской мультицентр "Моя территория".

Анастасия одна из первых начала преподавать йогу в Тобольске и развивать это направление. Девушка - сертифицированный инструктор фитнес-клуба "Кубики" по йоге и аэройоге. Организатор йога-марафонов в честь Всемирного дня йоги, основатель сообщества любителей йоги в Тобольске "YOGA CLUB" и проекта "Йога в Саду Ермака".

Анастасия Мина обучалась в международной школе йоги "Ом Шанти Ом" в Индии и на курсах по аэройоге в Санкт-Петербурге в школе-студии "Солнечная". Проводила мастер-классы по йоге и медитации для участников событий мультицентра в прошлом году.

Задать вопросы Анастасии Мина можно будет в прямой трансляции состоится в instagram мультицентра "Моя территория" в 15 часов.

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# Инстаграм , йога , Тобольск

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