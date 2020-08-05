Инструктор по йоге ответит на вопросы тоболяков

| Фото: мультицентр "Моя территория" Тобольск | Фото: мультицентр "Моя территория" Тобольск

Инструктор по йоге и аэройоге Анастасия Мина примет участие в проекте "10 вопросов" в Тобольске 6 августа, сообщает городской мультицентр "Моя территория".

Анастасия одна из первых начала преподавать йогу в Тобольске и развивать это направление. Девушка - сертифицированный инструктор фитнес-клуба "Кубики" по йоге и аэройоге. Организатор йога-марафонов в честь Всемирного дня йоги, основатель сообщества любителей йоги в Тобольске "YOGA CLUB" и проекта "Йога в Саду Ермака".

Анастасия Мина обучалась в международной школе йоги "Ом Шанти Ом" в Индии и на курсах по аэройоге в Санкт-Петербурге в школе-студии "Солнечная". Проводила мастер-классы по йоге и медитации для участников событий мультицентра в прошлом году.

Задать вопросы Анастасии Мина можно будет в прямой трансляции состоится в instagram мультицентра "Моя территория" в 15 часов.