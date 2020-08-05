Подать заявление об изменении параметров ИЖС жители региона могут в электронном виде

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Подать заявление об изменении параметров ИЖС в электронном виде на Портале услуг Тюменской области теперь могут жители муниципальных образований, сообщает региональный департамент информатизации.

Услуга стала доступна для заявителей со 2 августа. Ранее подать электронное заявление могли только жители Тюмени и Тюменского района. В электронном уведомлении необходимо указывать измененные данные об индивидуальном жилищном строительстве.

Необходимость подавать уведомление о стадиях индивидуального жилищного строительства появилась в августе 2018 года. Градостроительным кодексом предусмотрена подача таких уведомлений для всех, у кого есть земельный участок и на нем планируется строительство дома, и для тех, кто уже строит дом по оформленному разрешению и будет вводить его в эксплуатацию.

Результат услуги доступен в электронном виде на портале, а при необходимости возможно получить его и на бумажном носителе в офисах МФЦ.

Отметим, что развитие Портала услуг Тюменской области ведется в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика".