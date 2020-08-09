Второй этап марафона "ЗОЖги" стартовал в Тюмени

| Фото: растим-будущее.рф | Фото: растим-будущее.рф

Второй этап онлайн-марафона на тему здорового образа жизни "ЗОЖги" стартовал в Тюмени. Онлайн-мероприятие проходит в социальной сети Instagram, где для участников публикуют увлекательные задания, конкурсы и челленджи.

Как рассказала специалист по реализации профилактических программ областного центра профилактики и реабилитации Александра Обухова, как и в первом этапе, ребятам предстоит выполнить несколько заданий.

"Задания августа будут творческими и интересными: это и видеоролики, и составление коллажа яркой профилактики, и выполнение заданий на смекалку и выносливость. Во втором сезоне по-прежнему будет четыре задания и добавится бонусное - зашифрованная в фраза. Каждый день в профилактических постах будут зашифрованы буквы, из которых в конце сложится фраза. Каждому участнику, претендующему на выигрыш, необходимо обязательно отгадать ее", - рассказала Александра Обухова.

Участниками марафона могут стать все желающие от 8 до 17 лет. Одним из условий является публикация в профиле Instagram поста, подтверждающего выполнение задания. Напомним, все они разработаны с акцентом на профилактику асоциальных явлений среди подростков.

Чтобы стать участником марафона, необходимо подписаться в Инстаграм на аккаунт @zozhgi_marafon_tmn, а также на странички организаторов @centrsemya72 и @centreprof72, подать заявку на сайте детствобезопасности72.рф. Если участнику не исполнилось 13 лет, то указывается профиль родителя или законного представителя. Отчет о выполнении заданий марафона нужно размещать на своей странице с обязательным указанием хэштега #зожгимарафон.

Первое задание было опубликовано 5 августа, следующие выйдут – 12, 19 и 26 августа. Самым активным участникам достанутся призы от спонсоров - электросамокат KUGOO M2 PRO, Bluetooth стереогарнитуру Sony WI-XB400 и сладкие подарки.

Любовь Голышева