Наркодельцы в Тюмени получили сорок лет на четверых

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

К длительным срокам заключения в Тюмени осуждены четверо местных жителей за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. В ходе обысков и досмотров изъято более 135 грамм наркотических средств, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, житель Тюменского района создал преступную группу для распространения в Тюмени наркотиков через тайники. В состав группы вошла его подруга, а также еще одна пара – молодой человек со своей девушкой.

1 августа 2019 года в ходе раскладок наркотиков по тайникам одну из девушек задержала полиция. На следующий день задержали и остальных участников группы.

Суд с учетом имеющейся судимости за пьяное вождение назначил организатору группы 12 лет и 10 месяцев колонии строгого режима. Второй соучастник осужден на 11 лет. Девушки получили 10 лет и 6 месяцев и 10 лет и 8 месяцев колонии общего режима соответственно.