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Региональная прокуратура организовала проверку по двум ДТП с участием общественного транспорта

Общество, 19:54 06 августа 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Организована проверка по фактам ДТП с участием общественного транспорта 5 и 6 августа, сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что 5 августа автобус №130 на маршруте Каскара-Тюмень по ул. Тобольский тракт в Тюмени столкнулся с грузовым автомобилем Howo и фургоном "Газель". Пострадал водитель автобуса и три его пассажира.

6 августа маршрутное такси №62 въехало в книжный магазин на ул. Ямской в Тюмени. Пострадали несколько человек, в том числе один ребенок. Обстоятельства ДТП выясняются.

Прокуратура Тюменской области с участием контролирующих органов и ГИБДД организовала проверку исполнения законодательства в сфере пассажирских перевозок, соблюдения перевозчиками требований трудового законодательства, в том числе режима труда и отдыха водителей. При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования.

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# маршрутное такси , общественный транспорт , проверка , прокуратура

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