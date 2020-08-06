Региональная прокуратура организовала проверку по двум ДТП с участием общественного транспорта

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Организована проверка по фактам ДТП с участием общественного транспорта 5 и 6 августа, сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что 5 августа автобус №130 на маршруте Каскара-Тюмень по ул. Тобольский тракт в Тюмени столкнулся с грузовым автомобилем Howo и фургоном "Газель". Пострадал водитель автобуса и три его пассажира.

6 августа маршрутное такси №62 въехало в книжный магазин на ул. Ямской в Тюмени. Пострадали несколько человек, в том числе один ребенок. Обстоятельства ДТП выясняются.

Прокуратура Тюменской области с участием контролирующих органов и ГИБДД организовала проверку исполнения законодательства в сфере пассажирских перевозок, соблюдения перевозчиками требований трудового законодательства, в том числе режима труда и отдыха водителей. При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования.