В Тюмени разыскивают девятилетнюю девочку

Татьяна Налимова | фото из семейного архива Татьяна Налимова | фото из семейного архива

В Тюмени разыскивают 9-летнюю Татьяну Налимову, которая около 17 часов 40 минут пошла в гости к своей бабушке на ул. Парковую в Тюмени, но туда не дошла.

Как рассказала мама девочки, малышка позвонила бабушке с дороги, находясь в районе сквера Авиаторов, и сказала, что за ней идет незнакомый мужчина. Ей нужно было пройти от ул. Новой не более 500 метров.

Взрослые отправились встречать ребенка, но не смогли найти. Нигде по маршруту девочки не было.

Пропавшая была одета в темные шорты, белую футболку, белые сандалии. у нее был бело-синий тканевый рюкзак. Рост Татьяны Налимовой около 145 см. Волосы черные длинные.

Всех, кто может помочь в поиске ребенка, просят сообщить в полицию или позвонить отцу девочки, Михаил Юрьевич +7 982 177-17-71.