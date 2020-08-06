  • 6 августа 20206.08.2020четверг
  • В Тюмени 17..19 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени разыскивают девятилетнюю девочку

Общество, 20:25 06 августа 2020

фото из семейного архива Татьяна Налимова | фото из семейного архива

В Тюмени разыскивают 9-летнюю Татьяну Налимову, которая около 17 часов 40 минут пошла в гости к своей бабушке на ул. Парковую в Тюмени, но туда не дошла.

Как рассказала мама девочки, малышка позвонила бабушке с дороги, находясь в районе сквера Авиаторов, и сказала, что за ней идет незнакомый мужчина. Ей нужно было пройти от ул. Новой не более 500 метров.

Взрослые отправились встречать ребенка, но не смогли найти. Нигде по маршруту девочки не было.

Пропавшая была одета в темные шорты, белую футболку, белые сандалии. у нее был бело-синий тканевый рюкзак. Рост Татьяны Налимовой около 145 см. Волосы черные длинные.

Всех, кто может помочь в поиске ребенка, просят сообщить в полицию или позвонить отцу девочки, Михаил Юрьевич +7 982 177-17-71.

фото из семейного архива Татьяна Налимов | фото из семейного архива

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дети

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:25 06.08.2020В Тюмени разыскивают девятилетнюю девочку
19:54 06.08.2020Региональная прокуратура организовала проверку по двум ДТП с участием общественного транспорта
19:00 06.08.2020На Ямале вышли на второй этап снятия ограничений по коронавирусу
18:43 06.08.2020Игровые площадки на асфальте организовали голышмановские волонтеры