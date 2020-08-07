Мигрантов-нарушителей задержали в Калининском районе Тюмени

| Фото: УМВД РФ по Тюменской области | Фото: УМВД РФ по Тюменской области

14 иностранцев доставили в управление по вопросам миграции с одного из рынков Тюмени. Полиция и ОМОН искали нарушителей в Калининском районе, сообщает региональное УМВД.

Оперативно-профилактический рейд провели полицейские миграционного контроля совместно с сотрудниками центра противодействия экстремизму. В рамках межведомственного сотрудничества поддержку оказали сотрудники ОМОН Росгвардии.

По итогам проверки в отношении пяти мигрантов, нарушивших правила пребывания в России, были составлены протоколы.