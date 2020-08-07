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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Россиян, прибывающих из-за рубежа, обязали сдавать тест на COVD-19

Общество, 14:24 07 августа 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Россияне, прибывшие из-за рубежа, должны в течение трех дней после приезда сдать тест на COVID-19. Соответствующие правила вступили в силу, сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Тем, кто планирует приехать в Россию, необходимо заполнить анкету на портале госуслуг. Сделать это нужно перед вылетом – до регистрации на рейс. Важно до отъезда проверить свою учетную запись на портале госуслуг, либо заранее побеспокоиться о регистрации.

В течение трех календарных дней после прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. Информация о том, где сдать такой анализ в Тюменской области, размещена на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Информацию о результатах теста необходимо разместить в течение трех дней после прибытия на портале гослуслуг. При ухудшении самочувствия в течение 14 дней следует обратиться в поликлинику по месту жительства и вызвать врача на дом.

За невыполнение этих требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 15 тыс. рублей.

Напомним, в Тюменской области работает единая горячая линия по вопросам профилактики коронавирусной инфекции: 8-800-234-35-22.

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# коронавирус , Роспотребнадзор

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