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В Сладковском районе для сорока школьников открылась летняя спортплощадка

Общество, 16:02 07 августа 2020

администрация Сладковского района во ВКонтакте | Фото: администрация Сладковского района во ВКонтакте

40 воспитанников спортивной школы Сладковского района отдохнут в оздоровительном лагере с дневным пребыванием. Смена открылась 5 августа, сообщает администрация муниципального образования.

Программа лагеря получила название "Отдыхаем. Занимаемся. Развиваемся" и состоит из различных модулей, включающих профильную физкультурно-спортивную часть и вспомогательную социально - ориентированную части, в также различные культурные и досуговые мероприятия.

Педагоги стремятся сделать отдых детей максимально разнообразным и интересным даже в условиях ограничительных мер в регионе с связи с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции. Работа лагеря продолжится до 18 августа.

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# летние лагеря , Сладковский район

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