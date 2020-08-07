В Сладковском районе для сорока школьников открылась летняя спортплощадка

| Фото: администрация Сладковского района во ВКонтакте | Фото: администрация Сладковского района во ВКонтакте

40 воспитанников спортивной школы Сладковского района отдохнут в оздоровительном лагере с дневным пребыванием. Смена открылась 5 августа, сообщает администрация муниципального образования.

Программа лагеря получила название "Отдыхаем. Занимаемся. Развиваемся" и состоит из различных модулей, включающих профильную физкультурно-спортивную часть и вспомогательную социально - ориентированную части, в также различные культурные и досуговые мероприятия.

Педагоги стремятся сделать отдых детей максимально разнообразным и интересным даже в условиях ограничительных мер в регионе с связи с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции. Работа лагеря продолжится до 18 августа.