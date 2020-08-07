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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские школьники побывали в роли пожарных

Общество, 15:51 07 августа 2020

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Познакомиться с работой пожарных смогли дети, отдыхающие в пришкольных лагерях Тюмени, сообщает МЧС России по Тюменской области.

В трех городских школах прошли профилактические мероприятия. Сотрудники МЧС России показали детям пожарный автомобиль и его пожарно-техническое вооружение. Школьники смогли потрогать специальное оборудование, побывать в кабине автоцистерны. Сотрудники пожарной охраны продемонстрировали навыки надевания боевой одежды и проведения боевого развертывания.

Представители Тюменского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества организовали веселую эстафету, участники которой на скорость надевали боевую одежду пожарных, производили развертывание пожарных рукавов и попадали в шарики струей воды из пожарного ствола. В завершении мероприятия школьникам напомнили правила пожарной безопасности.

Подобные мероприятия пройдут во всех школа города.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , летние пришкольные лагеря , пожарные

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