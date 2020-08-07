Голышмановские школьники напомнили односельчанам о дорожной безопасности

| Фото: Голышмановская СОШ №2 | Фото: Голышмановская СОШ №2

Ученики Голышмановской школы совместно с ГИБДД провели на пешеходных переходах поселка мастер-класс по дорожной безопасности. Пешеходам и велосипедистам ребята напомнили, как правильно пересекать проезжую часть, сообщает Голышмановская СОШ №2.

В ходе профилактических бесед с детьми и взрослыми школьники вручили односельчанам памятки и рассказали об основных правилах безопасности при движении по улице, призвали отказаться от использования на улице наушников и мобильных телефонов.