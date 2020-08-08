Алиментщика из Ишима района отправили на исправительные работы

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

10 месяцев исправительных работ получил злостный алиментщик из Ишима. Мужчина задолжал дочери и сыну более 86 тыс. рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, мужчина не платил назначенные по решению суда алименты на содержание двоих детей. За это он привлекался к административной ответственности, но должных выводов мужчина не сделал.

Суд назначил ишимцу 10 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка пяти процентов ежемесячно в доход государства.