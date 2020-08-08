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Участок улицы Розы Люксембург перекроют в Тюмени

Общество, 10:43 08 августа 2020

департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени

Движение транспортных средств будет прекращено на участке ул. Розы Люксембург в Тюмени с 17 августа, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Ограничение вводится на участке от домов № 12/10 и № 15. Оно связано с капитальным ремонтом тепловых сетей и продлится до 21 августа. Объезд по улицам Гайдара и Коммуны.

Участникам движения рекомендуют обращать внимание на дорожные знаки и планировать маршрут поездки заранее.

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# ограничение движения , ремонт

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