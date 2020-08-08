Участок улицы Орджоникидзе в Тюмени закрыт для транспорта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Движение по ул. Орджоникидзе в районе пересечения с Советской будет ограничено в Тюмени 8-9 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Ограничение связано с ремонтом водопроводных сетей. Движение будет возможно налево по ул. Советской в сторону 8-е Марта.

Движение по ул. Орджоникидзе на пересечении с Советской по направлению от Елецкой в сторону Хохрякова будет осуществляться по первой полосе. Объезд возможен по улицам Водопроводной и Профсоюзной.