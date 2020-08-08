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Юные тоболяки приняли участие в "Пожарных стартах"

Общество, 15:41 08 августа 2020

Администрация Тобольска (архив) | Фото: Администрация Тобольска (архив)

Соревнования на знание правил пожарной безопасности в дистанционной форме провел для тобольских ребят Центр детского технического творчества, сообщает администрация Тобольска.

К мероприятию присоединились не только школьники, но и воспитанники детских садов города. Google-тест "Четвертый лишний" в режиме онлайн решали дети в возрасте от 5 до 7 лет, а тест "Готовность 01" проходили ребята 5-12-ти лет.

Лучшие результаты в "Четвертом лишнем" у Даны и Михаила Борисовых из школы №16, и воспитанников детских садов - Даниэля Давлетбаева из №44, Татьяны Филюшиной из 49-го, и Елизаветы Сизиковой из 51-го.

С google-тестом "Готовность 01" на "отлично" справился Кирилл Калинин из школы №5, на втором месте Елизавета Сизикова из детского сада №51.

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