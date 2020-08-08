Тюменцы примут участие в фестивале плавания в холодной воде "Енисеюшка-2020"

Архивное фото клуба зимнего плавания и закаливания "Кристалл" Архивное фото клуба зимнего плавания и закаливания "Кристалл"

Команда моржей из центра закаливания и зимнего плавания "АквАйСпорт-Тюмень" намерена принять участие в фестивале "Енисеюшка-2020" 29–30 августа.

Фестиваль ежегодно проводит старейший красноярский клуб зимнего плавания "Криофил", бессменным руководителем которого является Михаил Сашко.

Как рассказала "Вслух.ру" исполнительный директор "АквАйСпорт-Тюмень" Татьяна Редькина, спортсмены центра в шестой раз будут участвовать в соревнованиях. В прошлые годы они завоевывали медали в различных дисциплинах. Достаточно сказать, что тюменец Андрей Сычев трижды преодолел марафонскую дистанцию в 36 километров. Еще один марафонец центра Игорь Филатов преодолел эту же дистанцию в 2017 году.

В первый день состязаний, 29 августа, запланированы заплывы на короткие дистанции — 50 метров брассом и вольным стилем и эстафета 4х50 метров вольным стилем. А также заплыв на 1000 метров на открытой воде по течению Енисея. Особенностью заплыва является то, что спортсмен должен так запланировать траекторию прохождения дистанции, чтобы максимально использовать возможности течения, но при этом не промахнуться мимо финиша. Течение в реке настолько сильное, что спортсмена, если он не начнет вовремя финишировать, река может унести дальше.

Во второй день пройдет марафон на 36 километров. Стартуют пловцы с набережной города Дивногорска, расположенного выше по течению, а финишируют возле клуба "Криофил". Предусмотрен сплошной заплыв – полное преодоление дистанции одним спортсменом, а также эстафетное плавание в командах из двух и восьми человек. В среднем марафонец пребывает в воде при полном прохождении дистанции от трех до пяти часов. Тюменские спортсмены намерены выступить во всех дисциплинах.

Стоит отметить, что температура воды в Енисее в самом Красноярске в августе колеблется от 5 до 13 градусов.