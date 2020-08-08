Юным физкультурникам напомнили о безопасности

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Встреча воспитанников детского лагеря "Иртыш" с представителями полиции и пожарной охраны состоялась в Уватском районе, сообщает региональное МЧС.

В гости к юным физкультурникам пришли государственный инспектор дорожного надзора по Уватскому району Александр Карелин и старший водитель пожарно-спасательной части Михаил Слинкин.

Беседа проходила на свежем воздухе. Детям еще раз напомнили о правилах пожарной безопасности и поведении на дорогах.

Сотрудники экстренных служб рассказали ребятам о правилах дорожного движения при переходе улицы или движению по автомобильной дороге на велосипеде, а также повторили алгоритм действий в случае пожара.