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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Юным физкультурникам напомнили о безопасности

Общество, 13:49 08 августа 2020

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Встреча воспитанников детского лагеря "Иртыш" с представителями полиции и пожарной охраны состоялась в Уватском районе, сообщает региональное МЧС.

В гости к юным физкультурникам пришли государственный инспектор дорожного надзора по Уватскому району Александр Карелин и старший водитель пожарно-спасательной части Михаил Слинкин.

Беседа проходила на свежем воздухе. Детям еще раз напомнили о правилах пожарной безопасности и поведении на дорогах.

Сотрудники экстренных служб рассказали ребятам о правилах дорожного движения при переходе улицы или движению по автомобильной дороге на велосипеде, а также повторили алгоритм действий в случае пожара.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , Уватский район

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