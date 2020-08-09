Тобольские спасатели напомнили о безопасности на воде

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

О безопасности на водных объектах напомнили тоболякам сотрудники восьмого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Тюменской области и тобольского отделения ГИМС. Они провели патрулирование "диких пляжей" на реке Иртыш, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

В ведомстве отметили, что, несмотря на предупреждения спасателей, жители и гости города зачастую нарушают правила безопасного поведения, выбирая незнакомые им места для купания, заходят в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также не уделяют должного внимания безопасности детей у воды.

"Из-за пренебрежения элементарными правилами безопасности на воде люди оказываются в сложных ситуациях, последствия которых бывают трагическими. В случае беды, наши подразделения готовы оказать оперативную помощь, но и сами граждане не должны забывать о собственной безопасности" - прокомментировал заместитель начальника восьмого ПСО Александр Корытов.

Всего с начала июня в окрестностях Тобольска проведено свыше 70 патрулирований, 130 раз сотрудники МЧС России посещали несанкционированные пляжи, на которых проинформировали о правилах безопасного поведения на воде свыше двух тысяч человек.