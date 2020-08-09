Российским автовладельцам рассказали о важных нововведениях

| Фото: autostat.ru | Фото: autostat.ru

Российских автовладельцев ждет ряд изменений осень 2020 года. В частности, пересмотрят тарифы ОСАГО, вернут процедуру техосмотра, пишет РИА Новости со ссылкой на Autonews.

С конца августа начнут действовать новые правила расчета стоимости ОСАГО. Границы тарифного коридора раздвинут на 30%. Кроме того, в обе стороны снизятся размеры индивидуальной ставки. Минимальная составит 2 тыс. 471 рубль, а максимальная увеличится до 5 тыс. 436 рублей. Также водители смогут получить индивидуальный тариф, рассчитываемый на основании нескольких показателей: наличие грубых нарушений ПДД, тип и возраст машины, семейное положение водителя и наличие у него детей. При этом итоговый тариф не будет превышать предельно разрешенный базовый.

Процедуру техосмотра, приостановленную из-за пандемии коронавируса, возобновят. После 30 сентября, чтобы оформить полис ОСАГО, необходимо будет получать диагностическую карту. С осени постепенно будут вводить новые требования. Так, водитель придется предоставить фото въезда и выезда в пункт технического обслуживания. Начнут сверять координаты машины с координатами пункта ТО, а нарушения правил техосмотра будут автоматически фиксировать с помощью камер.

По причине того, что сезон отпусков в России сдвинулся из-за ограничительных мер, действие летних тарифов на платных дорогах продлили до 31 октября.

ГИБДД в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" получит новые приборы для оценки состояния машин и дорожного полотна. Сотрудникам дадут устройства для измерения остаточного протектора шин, а также диагностики тормозных систем и рулевого управления. Для контроля выхлопа дизельных двигателей будут применять дымомеры. Также у инспекторов появится возможность измерять освещенность дорожного покрытия с помощью люксометров.

Кроме того, изменения коснутся основных документов — ПТС и СТС. В них будут заносить больше данных — например, о мощности двигателя и сроке госрегистрации, если автомобиль поставили на учет на ограниченный срок.