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Подросток на мопеде получил тяжелую травму под Тюменью

Происшествия, 10:35 10 августа 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Тяжелую травму диагностировали у 15-летнего подростка, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии в с. Мальково 9 августа. Он ехал на мопеде.

Авария произошла в 21 час 27 минут на ул. Казанская. "Мопед, которым управлял 15-летний подросток, наехал на опору дорожного знака, затем въехал в трубу", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Подростка госпитализировали с тяжелыми травмами. Удар был такой силы, что от него раскололся шлем. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего. Предстоит выяснить, откуда несовершеннолетний взял мопед.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , подростки

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