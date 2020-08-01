МФК "Тюмень" обеспечил путевку в полуфинал Кубка России
МФК "Тюмень" вышел в полуфинал Кубка России. Подопечные Игоря Путилова обыграли команду "Динамо-Самара" со счетом 6:1. Встреча прошла 9 августа.
Теперь за выход в финал чемпионата России тюменская команда поборется с московским "КПРФ", сообщает пресс-служба тюменского мини-футбольного клуба.
"Подводя итоги встречи хочется сказать, что мы во всех матчах создавали голевые моменты, но могли их реализовать, сегодня же реализация была 40 процентов. И сразу мы увидели счет на табло, - сказал главный тренер МФК "Тюмень" Игорь Путилов, - сейчас наш ждет золотой финал, полуфинальные матчи с прошлогодним соперником по финалу – "КПРФ". Обе пары в борьбе за медали на загляденье".