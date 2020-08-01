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МФК "Тюмень" обеспечил путевку в полуфинал Кубка России

Спорт, 12:58 10 августа 2020

www.mfktyumen.ru/ | Фото: www.mfktyumen.ru/

МФК "Тюмень" вышел в полуфинал Кубка России. Подопечные Игоря Путилова обыграли команду "Динамо-Самара" со счетом 6:1. Встреча прошла 9 августа.

Теперь за выход в финал чемпионата России тюменская команда поборется с московским "КПРФ", сообщает пресс-служба тюменского мини-футбольного клуба.

"Подводя итоги встречи хочется сказать, что мы во всех матчах создавали голевые моменты, но могли их реализовать, сегодня же реализация была 40 процентов. И сразу мы увидели счет на табло, - сказал главный тренер МФК "Тюмень" Игорь Путилов, - сейчас наш ждет золотой финал, полуфинальные матчи с прошлогодним соперником по финалу – "КПРФ". Обе пары в борьбе за медали на загляденье".

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# кубок России , мини-футбольный клуб Тюмень

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