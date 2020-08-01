ТюмГУ откроет в Тюмени первую школу НТИ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Первую школу НТИ откроют в Тюмени ТюмГУ и "Новое поколение". Она позволит наладить взаимодействие с работодателями еще на уровне абитуриентов, а самых успешных студентов трансформирует в наставников, работающих со своими сверстниками в модели "горизонтального университета", которую вуз одним из первых внедряет в России.

Об этом врио ректора ТюмГУ Иван Романчук рассказал в рамках межрегиональной конференции АСИ. Также он поделился опытом реализации "третьей миссии" университета и рассказал о ближайших планах ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В Москве на площадке АСИ прошла межрегиональная конференция, посвященная реализации "третьей миссии" университетов. Она состоялась в рамках подготовки к форуму "Сильные идеи для сильного времени". Конференция объединила ведущих экспертов по данному вопросу из 10 ведущих российских вузов.

В своем докладе, открывшем мероприятие, врио ректора ТюмГУ осветил вопросы формирования условий для эффективной реализации "третьей миссии" вуза и представил опыт Тюменского государственного университета.

"В нашем понимании третья миссия университета – это развитие предпринимательских компетенций начиная со школы, – отметил Иван Романчук. – Это не только управление бизнесом, но и принципиальный взгляд на свою деятельность как эффективную, результативную и востребованную рынком".

Для этого в Тюменском госуниверситете выстроен цикл работы с абитуриентами и студентами на основании индивидуальных образовательных траекторий, который закладывает базовую ценность ответственности за свой выбор и свою жизнь.

По его словам, следующий этап, который ТюмГУ начал реализовывать в 2020 году – создание в Тюмени одной из первых региональных школ НТИ.