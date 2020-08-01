Аромашевские юноши получили свидетельства об окончании класса добровольной военной подготовки
Шесть выпускников специализированного класса "Беркут" получили свидетельства о прохождении добровольной подготовки к военной службе в Аромашевском районе.
Как рассказала ведущий специалист управления образования, культуры, спорта и молодёжной политики администрации муниципалитета Ольга Ниденс, вручение проходило в торжественной обстановке, но с соблюдением всех санитарных правил.
Ребята получили свидетельства от начальника управления образования, культуры, спорта и молодежной политики районной администрации Анатолия Анаприюка. Порадоваться за ребят пришли пришли родители, друзья, а специалисты местного Дома культуры подготовили поздравительные номера. Все присутствующие соблюдали социальную дистанцию.
Обязательное условие получения такого документа - выполнение нормативов по итогам двух лет обучения. Всего специализированный факультативный класс добровольной военной подготовки посещают 36 ребят. Обучение рассчитано на два года. Юноши осваивают азы строевой подготовки, военно-прикладных видов спорта, изучают теорию. Занимаются три раза в неделю обычно в школьном спортзале или на свежем воздухе. Руководит обеими группами "Беркута" Сергей Балуков.
По словам Ольги Ниденс, направление допризывной подготовки получило широкое распространение в Аромашевском районе. Местные юноши активно интересуются темой, с удовольствием посещают "Беркут". Часто слушатели класса занимают призовые места на областных соревнованиях по военно-прикладным видам спорта.
Многие выпускники "Беркута" связывают дальнейшую жизнь с работой в МЧС, полиции, хорошо проявляют себя во время службы в армии. Также свидетельство об окончании класса добровольной военной подготовки выгодно отличает портфолио выпускника при поступлении в профильные вузы.
Евгения Шевцова