Аромашевские юноши получили свидетельства об окончании класса добровольной военной подготовки

Фото Марины Шупиковой, из группы администрации Аромашевского района во ВКонтакте, Фото Марины Шупиковой, из группы администрации Аромашевского района во ВКонтакте,

Шесть выпускников специализированного класса "Беркут" получили свидетельства о прохождении добровольной подготовки к военной службе в Аромашевском районе.

Как рассказала ведущий специалист управления образования, культуры, спорта и молодёжной политики администрации муниципалитета Ольга Ниденс, вручение проходило в торжественной обстановке, но с соблюдением всех санитарных правил.

Ребята получили свидетельства от начальника управления образования, культуры, спорта и молодежной политики районной администрации Анатолия Анаприюка. Порадоваться за ребят пришли пришли родители, друзья, а специалисты местного Дома культуры подготовили поздравительные номера. Все присутствующие соблюдали социальную дистанцию.

Обязательное условие получения такого документа - выполнение нормативов по итогам двух лет обучения. Всего специализированный факультативный класс добровольной военной подготовки посещают 36 ребят. Обучение рассчитано на два года. Юноши осваивают азы строевой подготовки, военно-прикладных видов спорта, изучают теорию. Занимаются три раза в неделю обычно в школьном спортзале или на свежем воздухе. Руководит обеими группами "Беркута" Сергей Балуков.

По словам Ольги Ниденс, направление допризывной подготовки получило широкое распространение в Аромашевском районе. Местные юноши активно интересуются темой, с удовольствием посещают "Беркут". Часто слушатели класса занимают призовые места на областных соревнованиях по военно-прикладным видам спорта.

Многие выпускники "Беркута" связывают дальнейшую жизнь с работой в МЧС, полиции, хорошо проявляют себя во время службы в армии. Также свидетельство об окончании класса добровольной военной подготовки выгодно отличает портфолио выпускника при поступлении в профильные вузы.

Евгения Шевцова