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Жителей Нижнетавдинского района стали реже жалить пчелы

Общество, 17:10 11 августа 2020

mcx.ru | Фото: mcx.ru

Врачи отмечают, что нижнетавдинцы стали реже жаловаться на укусы пчел, ос, шмелей и шершней, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

По словам заведующей нижнетавдинской взрослой поликлиникой областной больницы №15 Екатерины Клинковой, в сельской местности медики часто сталкиваются с жалобами на жалящих насекомых.

"Обычно пациенты обращаются к фельдшерам ФАПов в своих населенных пунктах. И те оказывают первую помощь. Местные жители вызывают скорую помощь или самостоятельно едут в больницу только в тех случаях, когда реакция на укус пчелы выглядит, по их мнению, слишком сильной", - рассказала заведующая.

Она добавила, что нынешним летом обращения из-за укусов пчел к специалистом ФАПов единичны, а в больницу обратились лишь трое взрослых. Во всех случаях угроза жизни отсутствовала.

Доктор рекомендовала при укусе пчелы немедленно удалить жало пинцетом, промыть ранку с мылом и приложить холодный компресс. Если началась аллергия, вызвать бригаду скорой помощи. Она напомнила, что осы, шмели или шершни жал не оставляют.

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# больница , Нижняя Тавда , пчелы , укусы

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