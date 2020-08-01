Жителей Нижнетавдинского района стали реже жалить пчелы

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Врачи отмечают, что нижнетавдинцы стали реже жаловаться на укусы пчел, ос, шмелей и шершней, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

По словам заведующей нижнетавдинской взрослой поликлиникой областной больницы №15 Екатерины Клинковой, в сельской местности медики часто сталкиваются с жалобами на жалящих насекомых.

"Обычно пациенты обращаются к фельдшерам ФАПов в своих населенных пунктах. И те оказывают первую помощь. Местные жители вызывают скорую помощь или самостоятельно едут в больницу только в тех случаях, когда реакция на укус пчелы выглядит, по их мнению, слишком сильной", - рассказала заведующая.

Она добавила, что нынешним летом обращения из-за укусов пчел к специалистом ФАПов единичны, а в больницу обратились лишь трое взрослых. Во всех случаях угроза жизни отсутствовала.

Доктор рекомендовала при укусе пчелы немедленно удалить жало пинцетом, промыть ранку с мылом и приложить холодный компресс. Если началась аллергия, вызвать бригаду скорой помощи. Она напомнила, что осы, шмели или шершни жал не оставляют.