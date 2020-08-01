Новый КТ-аппарат позволит заводоуковским врачам проводить более качественную диагностику

| Фото: Областная больница №12 Заводоуковска | Фото: Областная больница №12 Заводоуковска

Новый аппарат компьютерной томографии поступил в больницу Заводоуковска. Он позволит проводить более качественную и доступную диагностику многих заболеваний, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

КТ-аппарат уже установлен, после наладки его введут в работу. Диагностический цифровой комплекс позволит медикам выполнять обследования широкого спектра, включая кардиологию, КТ-ангиографию. С помощью аппарата специалисты смогут провести обследование и получить высокоточное трехмерное изображение.

Система обеспечивает быстрое и эффективное исследование – за несколько секунд делает 128 снимков с высокой детализацией изображения при меньшей лучевой нагрузке, что особенно важно при обследовании детей и возрастных пациентов. Полученные изображения сохраняются в цифровом архиве больницы.

"Современная аппаратура позволяет получить рентгеновское изображение внутренних органов без вреда для здоровья. Это ускорит диагностику и лечение, что особенно важно для пациентов, которым необходимо экстренное обследование и помощь. Также благодаря этому оборудованию возможно выявить онкологические заболевания на ранних стадиях", - рассказал главный врач заводоуковской областной больницы №12 Николай Сипачев.

Аппарат приобретен в рамках нацпроекта "Здравоохранение" для замены прежнего, который уже выработал свой ресурс.