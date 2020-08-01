Тюменские журналисты могут рассказать о финансовой грамотности на конкурсе

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Тюменские журналисты могут поучаствовать в IV Всероссийском конкурсе "Дружи с финансами" в рамках проекта Минфина России по повышению уровня финансовой грамотности граждан. Заявку можно подать до 27 августа.

Участвовать могут материалы на темы, связанные с личными финансами, опубликованные в печатных, интернет-СМИ, блогах и социальных сетях с 1 января по 27 августа 2020 года с хэштегом #конкурсдружисфинансами.

За победу можно побороться как в федеральных, так и региональных номинациях.

Федеральные номинации:

⦁ "пандемии.net" - материал, разъясняющий меры господдержки населения в период нестабильной экономической ситуации, вызванной пандемией COVID – 19;

⦁ "Копилка знаний" - материал о финансово грамотных шагах для сохранения и преумножения личного бюджета;

⦁ "На шаг вперёди" - здесь награждаются редакционные коллективы за креативный подход к освещению тем финансовой грамотности.

Региональные номинации:

⦁ "Вместе против мошенников" - материал, посвященный противодействию мошенникам;

⦁ "Семейные ценности" - материал по финансовому просвещению для семейной аудитории;

⦁ "Финансовый актив" - также награждаются редакционные коллективы за активное и профессиональное освещение актуальных проблем, связанных с повышением уровня финансовой грамотности населения в период пандемии COVID-19.

Национальный центр финансовой грамотности добавил еще две специальных партнерские номинации: "За активное и масштабное освещение программы "Финграмотность на рабочем месте" и "За активные и регулярные ответы на запросы СМИ" (награждаются консультанты по финансовой грамотности портала вашифинансы.рф и эксперты Национального центра финансовой грамотности).

Итоги конкурса подведут в сентябре 2020 года.В каждой номинации жюри выберет победителя и двух лауреатов. Они получат памятные призы и дипломы Минфина России.

"Мы приняли решение отметить колоссальную работу консультантов по финансовой грамотности портала вашифинансы.рф и экспертов Национального центра финансовой грамотности. За время реализации проекта они более 4 тыс. 700 раз выступали экспертами в подготовке материалов для ведущих федеральных и региональных СМИ. В период пандемииэта работа максимально активизировалась, консультанты проекта отвечают на запросы СМИ в ежедневном режиме", - отметила директор Национального центра финансовой грамотности Евгения Блискавка.

Подать заявку на участие можно по адресу konkurs@vashifinancy.ru. Подробности здесь.